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Путин: РФ может догнать Францию в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса


НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что власти продолжают работу по улучшению делового климата и упрощению работы бизнеса, по мнению главы государства, такими темпами РФ скоро может догнать Францию в рейтинге всемирного банка по условиям ведения бизнеса.

"Продолжается работа по снижению административной нагрузки, упрощению таможенных процедур, расширению доступа компаний к кредитным ресурсам", - сказал Путин на встрече с представителями экономического совета "Франко-российская торгово-промышленная палата".

По его словам, благодаря этим мерам Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса на 35-е место. "Обращаю внимание, что у Франции 31-е место. Если мы так будем дальше действовать, то мы вас скоро догоним. Надеюсь. И вам комфортнее будет работать в России, чем во Франции", - добавил с улыбкой Путин.

Глава государства также отметил, что мнение иностранных партнеров важно для России. "Если говорить серьезно, еще много нужно будет сделать", - сказал президент.

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