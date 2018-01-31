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Россия будет дальше поддерживать передовые совместные проекты РФ и Франции – Путин


НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв /ПРАЙМ/. Россия будет и дальше поддерживать передовые совместные российско-французские проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата".

"Мы будем и впредь поддерживать такие передовые совместные проекты", - сказал Путин.

По его словам, двустороннее сотрудничество в области энергетики имеет стратегическое значение.

"Приветствуем стремление корпораций вашей страны размещать производства в России, давать заказы нашим малым и средним предприятиям", - сказал президент России.

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