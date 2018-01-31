Цены на египетские отели сейчас гораздо ниже, чем были в 2015 году - эксперт

КАИР, 31 янв /ПРАЙМ/, Ирина Нехорошкина. Инфляция местной валюты в АРЕ и нехватка туристов вынудили египетских отельеров опустить уровень цен значительно ниже показателей 2015 года.

Об этом сообщил РИА Новости член совета директоров Ассоциации туроператоров Египта и рабочей группы по обеспечению безопасности туристов при МВД АРЕ и министерстве туризма, генеральный менеджер компании TEZ TOUR EGYPT Эхаб Вахдан.

"Цены на отели в Египте сейчас гораздо ниже тех, что были в 2015 году. Есть два фактора, которые повлияли на снижение цен. Во первых, сегодня отели загружены не полностью, некоторые вообще закрыты. В такой ситуации отельеры сами назначают низкие цены, чтобы хоть как-то привлечь туристов", - сказал он.

"Второй момент, курс доллара в Египте год назад резко изменился, вместо 8 фунтов за доллар теперь дают более 17 фунтов. Это помогло отльерам снизить цены на услуги, так как они тратят деньги в фунтах, а зарабатывают в долларах. Бизнесмены только выиграли, так как за каждые 100 долларов они получают не 800 фунтов, а более 1,7 тысячи фунтов. Хотя зарплаты остались какими были, а цены на товары и продукты поднялись, но не в два раза как доллар", - пояснил Вахдан.

Собеседник агентства не исключил, что если Россия и Великобритания одновременно запустят чартерные рейсы, и начнутся массовые заезды, то можно будет менять ценовую политику.

"Пока же на регулярных рейсах из России прилетят несколько сотен или тысяч туристов, это не повлияет на ценовую политику отельного бизнеса. Тем более, что владельцы гостиниц очень заинтересованы в том, чтобы вернуть такой важный рынок как российский", - считает египетский эксперт.