"Аэрофлот" опроверг информацию о пожаре на борту севшего в Волгограде самолета

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. На рейсе "Аэрофлота" AFLT SU1183 из Москвы в Волгоград не было возгорания, причиной задымления стал переносной аккумулятор телефона одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"После прибытия самолета, подачи трапов и начала высадки пассажиров у одного из прилетевших начал дымиться переносной аккумулятора телефона", - сказал представитель перевозчика.

Несмотря на то, что дымление было немедленно ликвидировано бортпроводниками рейса, два пассажира самостоятельно выпустили аварийные трапы, отметил представитель компании. Также сообщается, что оставшиеся пассажиры без паники вышли с борта воздушного судна по обыкновенным трапам.

Как добавили в компании, команды от экипажа на эвакуацию не было.