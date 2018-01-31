Путин: рассчитываем, что на ПМЭФ приедет солидная делегация из Франции

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв /ПРАЙМ/. Россия рассчитывает, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приедет солидная делегация из Франции и будут заключены важные контракты, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Рассчитываем, что новые крупные торговые и инвестиционные контракты будут закончены на предстоящем в мае в Петербурге международном экономическом форуме. Мы надеемся, что приедет солидная делегация, руководители ведущих компаний промышленного и финансового секторов Франции. Мы будем рады всех вас видеть в Петербурге", - сказал Путин на встрече с французским бизнесом.

ПМЭФ-2018 состоится 24-26 мая в Санкт-Петербурге.