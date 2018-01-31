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В Германии прошли обыски в квартирах инженеров Audi в связи с "дизельным скандалом"


Мировая экономика

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Прокуратура Мюнхена провела обыски в квартирах инженеров Audi в рамках расследования дела о "дизельном скандале", пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Отмечается, что обыски прошли в квартирах, в том числе бывших сотрудников компании, в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

По данным прокуратуры, число подозреваемых в мошенничестве и нечестной рекламе в настоящее время составляет 13 человек, при этом отмечается, что бывших или нынешних членов правления Audi среди них нет.

Ранее сообщалось, что федеральное автомобильное управление ФРГ приказало в обязательном порядке отозвать 127 тысяч новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI из-за скандала с выбросами выхлопных газов.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Летом минувшего года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

Ко 2 февраля компания Audi обязана представить автомобильному управлению свои инициативы относительно того, как можно справляться с манипуляциями. Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу.

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