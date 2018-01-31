Шасси загорелось у самолета А310 при посадке в аэропорту Волгограда - источник

Добавлена информация источника в правоохранительных органах региона (после третьего абзаца).

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Пассажиров самолета А310 эвакуировали после возгорания стойки шасси при посадке в аэропорту Волгограда, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При посадке у самолета сообщением Москва-Волгоград, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиров воздушного судна пришлось эвакуировать через надувные трапы. Люди не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах региона, в салоне самолета произошло задымление из-за короткого замыкания в зарядном устройстве от телефона, но его быстро ликвидировали. По данным источника, эвакуация людей не проводилась.

"Произошло задымление, зарядка от телефона в салоне закоротила. С помощью огнетушителя быстро все ликвидировали. Пассажиров не эвакуировали, они самостоятельно покинули салон", - сказал собеседник агентства.