Бизнес Франции ждет определенных мер после встречи с Путиным – глава Франко-российской ТПП

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв /ПРАЙМ/. Глава ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата" Эммануэль Киде на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что эта беседа вписывается в повестку визита главы Франции на ПМЭФ, и французский бизнес хотел бы принятия определенных мер по итогам беседы.

"Сегодняшняя встреча важна... Она вписывается в целую плеяду встреч, а также во встречу с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном на ПМЭФ", - сказал он.

"Нам бы хотелось, чтобы по итогам были предприняты определенные меры", - добавил он.