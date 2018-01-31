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Египетские отельеры приедут в РФ на турвыставку MITT-2018 напомнить о себе - эксперт


Мировая экономика

КАИР, 31 янв /ПРАЙМ/, Ирина Нехорошкина. Большое количество египетских отельеров намерены принять участие в Международной туристической выставке MITT-2018, которая пройдет в марте в Москве, чтобы напомнить о себе российскому туррынку.

Об этом сообщил РИА Новости член совета директоров Ассоциации туроператоров Египта и рабочей группы по обеспечению безопасности туристов при МВД АРЕ и министерстве туризма, генеральный менеджер компании TEZ TOUR EGYPT Эхаб Вахдан.

Собеседник агентства подчеркнул, что владельцы гостиниц очень заинтересованы в том, чтобы вернуть такой важный рынок как российский.

"Даже в отсутствие российского рынка и российских чартеров у компании TEZ TOUR EGYPT сейчас очень много заявок на участие в мартовской туристической выставке MITT-2018. Представителей туристического бизнеса не пугает, что чартерные рейсы из России еще не разрешены", - сказал он.

По словам Вахдана, египетские предприниматели намерены ехать на российскую туристическую выставку, чтобы там напомнить о своих отелях, прорекламировать их, начать заново общаться с российскими партнерами, агентствами и клиентами.

"Они хотят напомнить о себе. Если последние два года на MITT почти никто не ездил, то теперь многие собираются туда и уже заказывают авиабилеты. Я думаю, на выставке в марте и со стороны министерства по туризму, и со стороны Ассоциации отельеров Египта будет очень солидное представительство", - отметил Вахдан.

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