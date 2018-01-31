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Модель выплаты "северных" нуждается в доработке - депутат Госдумы


ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв /ПРАЙМ/. Модель выплаты компенсаций жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий нуждается в доработке, заявила заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, чьи слова приводит пресс-служба Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

На этой неделе Епифанова посетила с рабочим визитом столицу Ямала Салехард, где при участии депутатов регионального парламента состоялось координационное совещание, посвященное экологической и экономической безопасности Арктической зоны и районов Крайнего Севера РФ.

По словам зампреда Госдумы, сегодня северные регионы живут по законам, принятым "буквально в начале советской власти". Епифанова подчеркнула, что законодательная база абсолютно устарела, и обеим палатам парламента необходимо "доработать все имеющиеся в законодательной базе Арктики пробелы".

"Речь идет и о разработке модели выплаты северных компенсаций, которая должна работать в сторону улучшения жизни людей. Если люди, живущие на севере, не будут получать достаточно внимания в плане медицинского обслуживания и каких-либо компенсаций, они будут уезжать, и вернуть их государству обратно будет невозможно", - цитирует пресс-служба регионального парламента Епифанову.

Чтобы прекратить отток населения из северных районов, в частности, предлагается создать восемь северных опорных зон, в том числе и Ямало-Ненецкую. Основой каждой зоны должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты при участии в них государства. По словам Епифановой, проект закона об опорных зонах планируется внести в правительство РФ летом нынешнего года.

В ноябре 2017 года в правительстве ЯНАО сообщали, что в Ямало-Ненецкую опорную зону предварительно вошли два ключевых проекта: Северный широтный ход и развитие многофункционального морского порта Сабетта, который, например, используется для погрузки продукции местного завода по производству сжиженного природного газа.

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