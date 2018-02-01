Путин в Ростове-на-Дону посетит новый аэропорт и проведет заседание президиума госсовета

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону посетит новый аэропорт "Платов", объединение "Ростсельмаш" и проведет заседание президиума госсовета по вопросу о развитии промышленного потенциала регионов.

Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, в рамках посещения производственного объединения "Ростсельмаш" Путин ознакомится с новыми образцами сельскохозяйственной техники. Также российский лидер в режиме видеоконференции даст старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС и пообщается с работниками станции.

ГОССОВЕТ

По данным Росстата, промпроизводство в РФ в 2017 году выросло на 1%. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 2%. В декабре снижение промпроизводства замедлилось в годовом выражении до 1,5% с 3,6% в ноябре. В четвертом квартале 2017 года объем выпуска в промышленности РФ снизился на 1,7%.

Как заявил ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, спад в промышленности в России, наблюдавшийся в последние месяцы 2017 года, вряд ли будет носить долгосрочный характер, восстановление ожидается в первом квартале текущего года. Прогноз Минпромторга по динамике промышленного производства в 2018 году остается неизменным — рост на 1,5-2%, напомнил Дворкович.

В середине января прошло совещание у секретаря госсовета Игоря Левитина и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной по подготовке к заседанию президиума госсовета. Его участники обсудили предложения о создании инструментов поддержки инвестиционных промышленных проектов, совершенствовании методики оценки риска по категории ссуд для снижения нормы резервирования по ним, устранение формальных ограничений на рефинансирование кредитов по проектному финансированию и синдицированному кредитованию, совершенствование инструментов привлечения финансирования в промышленности, а также снижение стоимости заёмного финансирования.

Еще раньше прошло заседание рабочей группы госсовета. "Промышленное производство в настоящее время не обеспечивает достаточных темпов роста российской экономики. Если в 2000-е годы темпы роста промышленного производства в целом достигали семь-восемь процентов, а обрабатывающих производств – более 10 процентов, то с 2012 года они не превышали пяти процентов", - говорится в материале об этом заседании, размещенном на сайте Кремля.

Региональный промышленный потенциал предлагается рассматривать как один из основных локомотивов устойчивого экономического роста. "Развитие промышленности сдерживается ресурсными и финансовыми ограничениями, дополнительно обострившимися в результате введения экономических санкций", - говорится в публикации.

"Очень важным аспектом формирования грамотной промышленной политики должно стать взаимодействие субъектов. Нужна кооперация производств на макротерриториях и гармонизация планов развития каждого региона",- отмечается там.

АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ"

Аэропорт "Платов" расположен в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Проектная пропускная способность пассажирского терминала составляет восемь миллионов человек в год. С 7 декабря в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт в черте Ростова-на-Дону в тот же день был закрыт. Отмечалось, что общий объем финансирования проекта — 50 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова".

В новогодние праздники пассажиропоток в "Платове" составил 99,4 тысячи человек, что на 20,7% превышает аналогичный показатель прошлого года работы старого аэропорта. Всего, по данным пресс-службы аэропорта, в течение первого месяца работы, с 7 декабря 2017 года по 7 января 2018 года, он обслужил 245,3 тысячи пассажиров, обеспечил прием и выпуск 2194 самолетов, выполнил обработку 1747 тонн багажа и 341 тонны груза.

Название аэропорта выбирали в ходе народного голосования, организованного правительством области, победило название "Платов" - в честь казачьего атамана Матвея Платова. Между тем, эта фамилия неслучайна и в жизни российского лидера. Прошлым летом в ходе общения с воспитанниками лагеря "Сириус" в Сочи Путин рассказал, что во время учебы в разведшколе у него был псевдоним Платов, для конспирации.

РОСТОВСКАЯ АЭС

На минувшей неделе комиссия Ростехнадзора выдала разрешение на энергетический пуск блока №4 Ростовской АЭС. Комиссия Ростехнадзора начала проверку энергоблока №4 Ростовской АЭС в середине января. Сообщалось, что специалисты надзорного органа проверяли отчетную документацию о проведенных на этапе физпуска испытаниях и об устранении ранее выданных замечаний.

Операции по физическому пуску на энергоблоке №4 Ростовской АЭС начались 6 декабря 2017 года с загрузки ядерного топлива в реактор. В течение пяти суток все 163 тепловыделяющие сборки были установлены на штатные места, а 29 декабря энергоблок №4 был выведен на МКУ. Энергетический пуск блока планируется осуществить в январе 2018 года.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт.

Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.

"РОСТСЕЛЬМАШ"

"Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler.

На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование. На данный момент агромашины "Ростсельмаш" востребованы в более чем 50 странах мира.

Как сообщил ранее РИА Новости президент ассоциации "Росспецмаш" и совладелец завода "Ростсельмаш" Константин Бабкин, в 2017 году регулярно осуществлялись поставки продукции компании за рубеж, чаще всего — в США, Казахстан и Европу. Он добавил, что в 2017 году завод выпустил более 6 тысяч единиц самоходной техники. Это превышает результаты 2016 года на 20%, за рубеж в 2017 году поставлено порядка 11% машин.

По словам Бабкина, в 2017 году "Ростсельмаш" открыл для себя рынки Парагвая, Китая, Сирии, ЮАР и Узбекистана на уровне локального производства, а также Монголии на уровне открытых контрактов, в том числе с привлечением государственных структур.