Кабмин РФ обсудит проект об уточнении порядка налогообложения в СЭЗ Крыма

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о совершенствовании порядка налогообложения участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В частности, документ предусматривает для участников СЭЗ возможность применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ. При этом устанавливается обязанность ведения налогоплательщиком раздельного учета операций по каждому из реализуемых инвестиционных проектов, а также дифференциация налоговой ставки в зависимости от вида осуществляемой деятельности.

По страховым взносам проект предусматривает применение пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6%, установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат и других вознаграждений, начисляемых в пользу физлиц, занятых в реализации инвестпроекта на территории СЭЗ.

Проект также определяет порядок восстановления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога и сумм страховых взносов участником СЭЗ в случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ по основаниям, предусмотренным законом №377-ФЗ.

Глава управления ФНС по республике Крым Роман Наздрачев в январе говорил, что около 400 из 1200 резидентов СЭЗ будут подвергнуты тотальным налоговым проверкам в 2018 году в связи с подозрением в неуплате налогов и неправомерной деятельности. По мнению главы управления, речь идет о сумме ущерба около двух миллиардов рублей – примерно четверть от всей суммы, полученной резидентами СЭЗ в качестве льгот. В 2017 году из бюджета "выпало" 7,3 миллиарда рублей льгот для резидентов СЭЗ, отмечал он. Из них 4,8 миллиарда рублей - страховые взносы, 2,2 миллиарда рублей – льготы по налогу на прибыль и 300 миллионов рублей - льготы налога на имущество организаций.

Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.