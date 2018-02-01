СПРАВКА: Резервный фонд России, прекративший в четверг свое существование

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Резервный фонд России прекратит существование с 1 февраля.

Ниже приводится справочная информация.

Резервный фонд Российской Федерации - часть средств федерального бюджета. Он был призван обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. Резервный фонд РФ официально прекратил свое существование

Идея создания государственной "подушки безопасности" на случай падения цен на нефть принадлежала экс-министру финансов Алексею Кудрину. Разработанный механизм с одной стороны аккумулировал в резервах дополнительные нефтегазовые доходы, а с другой был страховкой от чрезмерного укрепления рубля в условиях быстрого роста цен на нефть и притока валюты в страну. Для этих целей в 2004 году был создан Стабилизационный фонд России.

Минфин 30 января 2008 года преобразовал Стабфонд в Резервный фонд (формировался для обеспечения расходов федерального бюджета в случае существенного падения цен на нефть) и Фонд национального благосостояния (для решения проблем пенсионной системы).

Во исполнение поправок в Бюджетный кодекс от 26 апреля 2007 года и в соответствии с приказом Минфина от 29 января 2008 года Федеральное казначейство 30 января 2008 года перечислило средства в долларах США, евро и фунтах стерлингов на отдельные счета по учету средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

На 31 января 2008 года объем Резервного фонда составил 3.069,0 миллиарда рублей, а Фонда национального благосостояния - 782,8 миллиарда.

Резервный фонд фактически заменил собой Стабилизационный фонд. В отличие от Стабилизационного фонда помимо доходов федерального бюджета от добычи и экспорта нефти источниками формирования Резервного фонда также были доходы федерального бюджета от добычи и экспорта газа.

Резервный фонд формировался за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превышающем утвержденную на финансовый год величину нефтегазового трансферта, направляемого на финансирование расходов федерального бюджета, если накопленный объем Резервного фонда не превышал его нормативной величины - а также за счет доходов от управления средствами Резервного фонда.

Нормативная величина фонда утверждалась законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в абсолютном размере, определенном исходя из 10% прогнозируемого на соответствующий год объема валового внутреннего продукта. Если величина Резервного фонда превышала 10% ВВП, нефтегазовые доходы направлялись в Фонд национального благосостояния.

Управление средствами Резервного фонда осуществляло министерство финансов России в порядке, установленном правительством. Отдельные полномочия по управлению средствами фонда могли осуществляться центральным банком. Целями управления средствами Резервного фонда было обеспечение сохранности средств фонда и стабильного уровня доходов от его размещения в долгосрочной перспективе. В указанных целях допускалась возможность получения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде.

Управление средствами фонда осуществлялось путем приобретения на них иностранной валюты и размещения ее на счетах по учету средств Резервного фонда в иностранной валюте (долларах США, евро, фунтах стерлингов) в Банке России (при этом за пользование денежными средствами ЦБ уплачивал проценты), а также путем размещения средств фонда в иностранную валюту и финансовые активы, номинированные в иностранной валюте. К таким финансовым активам относились долговые обязательства иностранных государств, государственных агентств и центральных банков и международных финансовых организаций, депозиты в иностранных банках и кредитных организациях. При этом рейтинг долгосрочной кредитоспособности выбранного актива должен был не ниже АА- по стандартам ведущих рейтинговых агентств.

Средства фонда были вложены в облигации США, Британии и других стран Европы с высшим кредитным рейтингом.

Они могли использоваться на финансовое обеспечение нефтегазового трансферта в случае недостаточности для этих целей нефтегазовых доходов федерального бюджета, поступивших за соответствующий финансовый год, а также досрочное погашение государственного внешнего долга. Предельный объем использования средств фонда для финансового обеспечения нефтегазового трансферта утверждалось законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем Резервного фонда с начала его образования немного рос и на 1 сентября 2008 года достиг наибольшей величины в долларовом эквиваленте – 142,6 миллиарда долларов (3,504 триллиона рублей). Затем цены на нефть сократились, и фонд перестал пополняться.

С 1 января 2010 года до 1 января 2015 года средства фонда направлялись на обеспечение расходов федерального бюджета.

По оценкам большинства экспертов, накопленные резервы помогли России не только пережить мировой кризис 2008 года без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы. Резервный фонд способствовал стабильности экономического развития страны, уменьшая инфляционное давление и снижая зависимость национальной экономики от колебаний поступлений от экспорта невозобновляемых природных ресурсов.

В мае 2017 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Резервный фонд в текущем году истратят полностью. В декабре 2017 года Минфин, как и планировал, потратил последний триллион рублей из Резервного фонда. Средства в иностранной валюте в объеме около 1 триллиона рублей пошли на покрытие бюджетного дефицита. Эти активы, как указывал Минфин, ранее хранились на счетах в ЦБ (7,62 миллиарда долларов США, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов). В результате на счетах фонда сформировались нулевые остатки.

Согласно закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который приняли 29 июля 2017 года, Резервный фонд должен был перестать существовать 1 февраля 2018 года. К этому времени его средства в полном объеме должны были быть зачислены в Фонд национального благосостояния. Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, согласно новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ.