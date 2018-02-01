Около 36 тыс рабочих мест создадут в центрах развития в Хабаровском крае до 2025 года

ХАБАРОВСК, 1 фев /ПРАЙМ/. Около 36 тысяч новых рабочих мест будут созданы до 2025 года в пяти центрах экономического развития Хабаровского края, сообщил в четверг замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По данным Росстата на конец 2017 года, в регионе заняты около 503 тысяч человек.

По словам Качаева, в Хабаровском крае созданы пять центров развития: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино-Совгаванский узел, Верхнебурениский и Николаевский центр развития. В этих центрах сейчас живет 80% населения края и сосредоточена основная экономическая активность.

"До 2025 года в этих центрах развития... будут созданы 36 тысяч новых рабочих мест. Заявлены в рамках плана комплексного социально-экономического развития 17 миллиардов рублей. Минвостокразвития предлагает включить в план мероприятий на 10,5 миллиардов рублей, что почти равно лимиту, который приходится на Хабаровский край ", - сказал замминистра.

В четверг в Хабаровске президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев проводит совещание по развитию Хабаровского края. Обсуждается комплексный план развития края, которые президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета во Владивостоке поручил подготовить всем дальневосточным регионам.