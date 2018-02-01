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Сенаторы внесли в Госдуму поправки об увеличении в 4 раза штрафов за задержку авиарейсов


Туризм / Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев и Алексей Майоров внесли в Госдуму поправки в Воздушный кодекс России, которые увеличивают штрафы для перевозчика за задержку авиарейсов в четыре раза - до 100 рублей за каждый час просрочки.

Сейчас авиапассажиру могут компенсировать сумму в размере 25% "штрафного" МРОТ (он составляет 100 рублей) за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.

"Документ вносит изменения в статью 120 Воздушного кодекса России в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза", - сказал Васильев РИА Новости в четверг.

Сенатор пояснил, что за последние 15-17 лет общий уровень цен в России существенно вырос, так что настало время внести изменения в отдельные законодательные акты, где установлены конкретные размеры предусмотренных законом платежей. В частности, необходимо внести поправки в Воздушный кодекс, сказал парламентарий.

"На сегодняшний день штрафные санкции за час просрочки составляют 25 рублей, поскольку рассчитываются в соответствии со статьей 5 закона "О минимальном размере оплаты труда" от 2000 года, по которому размер МРОТ составляет 100 рублей. Такой уровень штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок и требует пересмотра в сторону существенного увеличения", - считает Васильев.

По его мнению, вносимый в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за задержки авиарейсов - это "серьезный шаг вперед по приведению Воздушного кодекса к реально существующим на сегодняшний день стоимостным категориям". Тем более что у перевозчика, как и прежде, остается право доказать свою невиновность, если задержка произошла вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающего жизни и здоровью пассажиров, или других обстоятельств, не зависящих от перевозчика, добавил законодатель.

"Это выверенное и взвешенное предложение. Несмотря на то что оно, прежде всего, справедливо по отношению к пассажирам, оно не ущемляет и прав перевозчиков. Это не популистское предложение, а требование времени", - заключил он.

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