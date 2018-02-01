Кабмин РФ одобрил проект о передаче штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрил законопроект, устанавливающий, что штрафы за нарушение правил дорожного движения должны зачисляться в дорожные фонды регионов, следует из опубликованной на сайте кабинета министров информации.

"Законопроектом предлагается установить, что штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения направляются в региональные дорожные фонды", - говорится в сообщении.

По мнению кабмина, принятие документа позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог.

По данным правительства, доходы консолидированных бюджетов регионов от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в 2016 году составили до 60 миллиардов рублей.