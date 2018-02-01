Таможня опровергла сообщение о пошлине для калининградцев при переезде в другой регион

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Информация о том, что таможенные органы требуют оплаты пошлины за личные вещи, принадлежащие лицам, переселяющимся из Калининградской области в другие регионы России, не соответствует действительности, говорится в сообщении на официальном сайте Калининградской областной таможни.

В четверг депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") направил в Минфин и ФТС РФ обращения с просьбой выяснить, почему жители Калининграда вынуждены платить таможенную пошлину, если они переезжают в другой регион России. По словам Федорова, к нему поступают обращения граждан, "которых заставляют платить таможенную пошлину за переезд в "большую" Россию". Якобы чтобы отправить свои вещи за пределы области, люди вынуждены заплатить по четыре евро за килограмм груза. Калининградцы, которые свои вещи обычно отправляют в контейнере на пароме, беспошлинно могут перевезти только 50 кг.

"В ряде калининградских СМИ появились сообщения о том, что таможенные органы требуют оплаты пошлины за личные вещи, принадлежащие лицам, переселяющимся из Калининградской области в другие регионы России. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении управления ФТС.

"По данному вопросу с начала 2018 года в Калининградскую областную таможню поступило девять обращений граждан, намеревающихся переселиться в другие регионы РФ, в том числе одно коллективное, подписанное 10 гражданами. На этой неделе в рамках "горячей линии" по вопросам вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС зафиксировано два обращения", - также говорится в сообщении.

В сообщении указано, что сотрудники Калининградской областной таможни дали разъяснения по порядку и перечню необходимых документов для предоставления в таможенный орган с целью вывоза личных вещей с территории Калининградской области на остальную территорию РФ, если лицо меняет постоянное место жительства. В сообщении указано, что в настоящее время разработан и находится на стадии согласования порядок предоставления необходимых сведений, ожидается его вступление в силу с 5 февраля 2018 года.

"Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов в указанном случае предоставляется переселяющемуся лицу однократно по товарам, в отношении которых действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны завершено. Меры по соблюдению законодательства принимаются таможенными органами во избежание вывоза из Калининградской области на остальную часть ЕАЭС иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин, ранее беспошлинно ввезенных на территорию Особой экономической зоны. Такие случаи, к сожалению, также фиксируются Калининградской областной таможней", - говорится в сообщении.