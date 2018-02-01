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Санкции ЕС и США помешали создать исторические парки в Крыму и Подмосковье – Малофеев


МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Российский бизнесмен Константин Малофеев сообщил в интервью РИА Новости, что санкции со стороны ЕС и США, введенные против него в 2014 году, не оказали сильного влияния на его деятельность, однако некоторые проекты пришлось заморозить. В том числе, не удалось осуществить планы по созданию исторических парков в Крыму и Подмосковье.

"Безусловно, санкции оказали определенное негативное воздействие на бизнес-среду, главным образом, ограничив возможности на реализацию совместных проектов с зарубежными партнерами. Но поскольку мои действующие бизнес-проекты сосредоточены на территории России, в целом я не могу сказать, что санкции оказали значимый негативный эффект", - заявил бизнесмен.

Вместе с тем, из-за ограничений со стороны ЕС Малофееву пришлось заморозить проект по созданию исторических парков в Подмосковье и Республике Крым, посвященных истории России. Дело в том, что его планировалось реализовать совместно с известным историческим парком "Пюи дю Фу" (Puy du Fou) во Франции. "В рамках реализации сотрудничества были подготовлены концепции и полные проекты двух постоянных спектаклей. Один – под открытым небом, второй – в закрытом помещении, каждый рассчитан на единовременный охват 5000 зрителей", - рассказал Малофеев.

Однако в связи с введением Евросоюзом санкций в отношении Крыма и лично Малофеева власти Франции запретили парку продолжать сотрудничество. "Таким образом, знаковый для России и Франции совместный проект был сорван по вине Евросоюза. Общий объем инвестиций на создание парков оценивался в 22 миллиарда рублей", - сказал бизнесмен.

Кроме того, Малофеев, который более десяти лет занимается благотворительностью, отметил, что в сфере меценатства в России "гораздо более заметный эффект в изменении положения дел и морального климата, может принести, например, лоббирование правильного законодательства". Это, по его мнению, куда действеннее, чем "адресная помощь конкретным детским домам или другим уязвимым группам".

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, планирует ли в ближайшее время его Фонд Василия Великого принесение какой-нибудь православной святыни в пределы РФ (как это было, например, с принесением Даров Волхвов в 2014 году), Малофеев подчеркнул, что сама такая возможность – чудо. "А чудо нельзя планировать. О нем можно только молиться и верить. И я верю, что у нашего фонда появится такая возможность вновь", - отметил он.

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