ОБЗОР: Табачные компании поддержали отдельное регулирование рынка электронных сигарет в РФ

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Ведущие табачные компании поддержали идею Минпромторга о введении в России отдельного регулирования для рынка электронных сигарет, вейпов и других подобных устройств, которое бы учитывало специфику этой продукции, сообщили РИА Новости представители производителей сигарет.

Минпромторг на текущей неделе представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов - общий закон о регулировании оборота такой продукции, поправки в закон о рекламе и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

"Учитывая специфику потребления альтернативных никотиносодержащих продуктов и их принципиальные отличия от сигарет, мы считаем, что для регулирования их оборота необходимо создание отдельной нормативно-правовой базы, в основе которой должны быть научно подтвержденные данные и всесторонняя оценка потенциала этих продуктов к снижению вреда для здоровья курильщиков, по сравнению с обычными сигаретами", - сказал вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International в России Сергей Слипченко.

"При таком подходе будет обеспечен необходимый уровень информированности совершеннолетних курильщиков об этих альтернативах, а также исключен доступ к ним несовершеннолетних и некурящих", - добавил он.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ МИНПРОМТОРГ

Рамочный законопроект Минпромторга носит название "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака". Он вводит необходимые для регулирования рынка термины (никотиносодержащая продукция, электронные системы доставки никотина и ряд других), определяет полномочия федеральных и региональных органов власти.

Проект также вводит ряд ограничений на курение никотиносодержащих изделий. Например, их нельзя будет курить в самолетах и в общественном транспорте, на детских площадках и в лифтах домов. Однако альтернативное курение с разрешения работодателя предлагается разрешить на рабочих местах и в рабочих зонах в специально выделенных местах на открытом воздухе или в вентилируемых помещениях.

Законопроект устанавливает запрет на продажу никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения несовершеннолетним. Кроме того, документ допускает, что в будущем никотиносодержащая продукция может начать маркироваться (сейчас в России в рамках эксперимента маркируется табачная продукция).

Второй законопроект - поправки в закон о рекламе. Они устанавливают, что реклама никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения не может обращаться к несовершеннолетним, не должна содержать утверждения о том, что такая продукция и устройства являются медицинскими изделиями или лекарствами, а также осуждать воздержание от альтернативного курения теми, кто вообще не курит.

При этом реклама подобной продукции и устройств не должна размещаться в теле- и радиопрограммах, в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопродукции, на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках журналов.

Она также не должна появляться на рекламных конструкциях, которые находятся на крышах, стенах и иных конструктивных элементах зданий или вне их (кроме вывесок в местах продажи), в общественном транспорте, в детских, образовательных, медицинских организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на объектах спорта.

Еще один проект министерства - поправки в КоАП. Документом предлагается ввести штрафы, в частности, за вовлечение несовершеннолетних граждан РФ в курение электронных сигарет и вейпов, а также за продажу подросткам такой продукции.

ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ ТАБАЧНЫЕ КОМПАНИИ

Вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Слипченко сообщил, что компания законопроект министерства о регулировании рынка изучает. Представитель JTI Россия сообщил РИА Новости, что компания позитивно оценивает внесение законопроекта Минпромторга.

"Он учитывает принципиальные отличия инновационной никотиносодержащей продукции от традиционных табачных изделий и создает законодательную основу для комплексного регулирования как уже имеющихся на рынке продуктов, так и тех, которые могут появиться в ближайшем будущем, включая технические требования к ним", - отметил собеседник агентства.

Директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин указал, что вейп-продукция - потребление которой в том числе регламентирует документ - кардинальным образом отличается от табачной продукции, поскольку не содержит табака и, как следствие, исключает реакцию его горения.

"В этом и состоит радикальное отличие вейпинга от курения. В этой связи мы, несомненно, поддерживаем инициативу Минпромторга по разработке отдельного документа для регулирования никотиноcодержащей продукции", - отметил он.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова согласилась с тем, что инновационная никотиносодержащая продукция должна иметь отдельное регулирование, поскольку она кардинально отличается от сигарет.

"На наш взгляд, законодательство должно основываться на научных данных и риск-ориентированной модели. То есть устанавливать ограничения на оборот продукции, исходя из степени риска, который она несет потребителю", - отметила Гуськова. Компания также разделяет мнение о том, что с помощью регулирования необходимо обеспечить качество и безопасность новой продукции для потребителя.

"Вместе с тем регулирование должно создавать благоприятные условия для разработки, маркетинга и дистрибуции инновационной продукции, которая может использоваться как альтернатива табакокурению и средство для сокращения потребления табака", - подчеркнула она.

По словам представителя Imperial Tobacco, основной риск для здоровья курильщика представляют не никотин, а те вещества, которые образуются при горении табака. "Технология вейпинга полностью исключает процесс горения табака, а следовательно, предотвращает данный риск. Это, в первую очередь, следует принимать во внимание при разработке регулирования никотиносодержащей продукции", - добавил Соустин.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Главная цель регулирования рынка электронных сигарет и вейпов - введение запрета на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Стоит отметить, что в конце 2017 года ведущие производители табачной продукции, дистрибуторы и ряд российских торговых сетей подписали декларацию добросовестных участников табачного рынка, обязавшись не продавать электронные системы доставки никотина несовершеннолетним.

Среди компаний, подписавших документ - российские структуры производителей табачной продукции JTI, PMI, BAT, Imperial Tobacco. Норма, запрещающая продажи вейпов и электронных сигарет детям и подросткам, нареканий у табачных компаний не вызвала.

"Мы поддерживаем запрет на продажу инновационной продукции несовершеннолетним, считаем сбалансированными предлагаемые меры по ограничению продаж и мест использования новой продукции", - сообщили РИА Новости в JTI.

"Поскольку электронные сигареты могут содержать никотин, вызывающий привыкание, мы считаем, что их продажа должна быть разрешена только лицам старше 18 лет", - отметила директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.

"Мы поддерживаем введение регулирования оборота никотиноcодержащей продукции, предложенное ведомством, особенно в части ограничения доступа к ней несовершеннолетних граждан", - согласился и представитель Imperial Tobacco Соустин.