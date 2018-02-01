"Кремлевский доклад" содержит не только список людей, но и сведения о них – минфин США

ВАШИНГТОН, 1 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Минфин США ответил на критику о "поверхностном" характере "кремлевского списка" и уверяет, что в его закрытой части содержится более подробная информация о людях из открытой.

Опубликованный в ночь на вторник доклад подвергся в США критике, поскольку его открытая часть содержала лишь перечень видных российских политиков и бизнесменов из списка журнала Forbes, без каких бы то ни было деталей.

"Закрытая часть была получена из закрытых источников и с использованием (секретных) методов. Взятые вместе (открытая и закрытая части) этого обширного отчета представляют конгрессу, как и было запрошено, полную подробную информацию о соответствующих людях и предприятиях", - приводит пресс-служба минфина слова замглавы ведомства Тони Сэйега.

Традиционно американские ведомства не разглашают информацию, полученную из секретных источников, поскольку это могло бы раскрыть источники и способы получения данных. В частности, именно с такой формулировкой США отказываются предоставлять России доказательства о её вмешательстве в американские выборы.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США. Минфин опубликовал лишь открытую часть доклада. Всего в списке 114 политиков и 96 бизнесменов.

Минфин, при этом пояснял лишь, что переданное конгрессу секретное приложение к обнародованному ранее списку "может включать" лиц, не вошедших в основной список, и такие лица "могут занимать должности ниже упомянутых в несекретном докладе (лиц) или иметь состояние ниже 1 миллиарда долларов".

Эксперты обратили внимание, что открытый список полностью копирует список российских бизнесменов журнала Forbes за 2016 год и включает даже идентичные ошибки в написании имен. Беседуя с РИА Новости, бывший координатор США по санкциям Дэниел Фрид заявил, что "кремлевский список" санкций, опубликованный американской администрацией, не имеет никакого будущего и, скорее всего, будущие санкции будут формироваться на основе закрытой части этого документа.