АНОНС - Премьеры стран ЕАЭС обсудят в Алма-Ате макроэкономику и цифровизацию

АЛМА-АТА/МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Российский премьер Дмитрий Медведев посетит в пятницу Алма-Ату, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и форуме "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации".

Участие в первом в 2018 году заседании совета также примут главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Председательствовать на встрече будет Медведев.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

"Премьер-министры стран-участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы", - сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

По данным пресс-службы российского правительства, будут рассмотрены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке и пенсионным обеспечением работников в странах ЕАЭС, и сотрудничество в агропромышленном комплексе. Кроме того, проанализируют макроэкономическую ситуацию в государствах союза и состояние взаимной торговли.

В рамках заседания может быть подписан ряд документов, в частности соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Предполагается также, что главы правительств утвердят положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

СОГЛАШЕНИЕ О МАРКИРОВКЕ

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект соглашения о маркировке. Его цель - обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение. Соглашение определяет общие правила работы системы маркировки и устанавливает базовые подходы.

Также соглашение предусматривает распределение между Евразийской экономической комиссией и странами ЕАЭС полномочий по формированию общей системы маркировки. Как уточнял российский кабинет, соглашение не будет препятствовать действию существующих на дату его вступления в силу национальных систем маркировки.

В отношении введения маркировки после вступления соглашения в силу будет установлен уведомительный порядок, который предусматривает заблаговременное направление странами ЕАЭС уведомления о намерении ввести национальную маркировку или предложения о совместном введении маркировки в ЕАЭС в целом, рассмотрение таких уведомлений или предложений другими странами ЕАЭС, последующее введение маркировки государством-инициатором в одностороннем порядке или совместно с другими участниками союза.

В соответствии с российским законодательством соглашение после подписания подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от российских.

В октябре 2017 года Медведев сообщил, что маркировку товаров из различных групп внутри ЕАЭС надо ускорить. По его мнению, это оздоровит рынок и поможет бороться с контрафактом.

ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Медведев также примет участие в международном форуме "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации" и выступит на его пленарной сессии. В работе форума также примут участие премьеры других стран ЕАЭС, международные эксперты, руководители государственных органов Казахстана, представители местных и зарубежных СМИ.

Цель форума - продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, а также укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств союза.

"Программа мероприятия включает в себя проведение пленарной сессии, а также тематических сессий и заседаний. В пленарной сессии примут участие премьер-министры стран СНГ и международные эксперты из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России и Украины, специализирующиеся в области цифровых технологий, развития электронного правительства, цифровой экономики, интернет-инициатив", — сообщили в министерстве информации Казахстана.

В 2017 году Медведев отмечал необходимость единого цифрового пространства ЕАЭС. В частности, он отмечал, что Россия работает на этом направлении, например была утверждена программа "Цифровая экономика" на период до 2024 года. Но такую работу требуется проводить "не в масштабах одного государства, а в масштабах всего Евразийского союза", говорил он.