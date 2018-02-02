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Госдеп не исключил санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 2 фев /ПРАЙМ/. США не исключают введения в будущем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, санкционный закон - очень сложный и требует от США взглянуть на вещи глобально и рассмотреть огромное число транзакций в оборонной и разведывательной сфере. Науэрт подчеркнула, что "29 января только началось выполнение закона, это не крайний срок введения санкций против России".

"Это первый день (29 января), когда у нас появились возможности ввести санкции в рамках CAATSA ввести санкции, если мы определим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет окончания срока действия этих полномочий. Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день… никоим образом не значит то, что мы не введем санкции в будущем", - сказал представитель госдепа.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

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