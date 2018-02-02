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Совдир владеющего Google холдинга Alphabet возглавил Джон Хеннесси


Мировая экономика

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Новым главой совета директоров владеющего Google холдинга Alphabet стал Джон Хеннесси.

В конце декабря Alphabet объявил об отставке Эрика Шмидта с поста исполнительного председателя совета директоров, который теперь будет занимать пост технического советника. Сообщалось, что новый глава совета не будет исполнительным.

"Совет директоров Alphabet 31 января 2018 года назначил Джона Хеннесси председателем. Он член совета директоров с апреля 2004 года, а с апреля 2007 года стал приглашенным директором", - говорится в заявлении Alphabet.

В августе 2015 года было объявлено, что Alphabet станет холдинговой компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.

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