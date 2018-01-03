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Два алмаза крайне редкой величины найдены в Якутии


Компании / Индустрия

ХАБАРОВСК, 2 фев - ПРАЙМ. Два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата обнаружены в январе в Якутии, камни такой массы считаются крайне редкой находкой, сообщает добывающая компания "Алроса" ALRS.

"Алроса" в январе 2018 года добыла на трубке "Юбилейная" Айхальского горно-обогатительного комбината крупные алмазы ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата", - говорится в сообщении.

Оба алмаза прозрачные с желтоватым оттенком с небольшими и мелкими включениями. Они имеют форму октаэдра. Размер алмаза массой 97,92 карата - 26 х 17 х 21 миллиметров, второй имеет размеры – 27,89 х 27,20 х 27,14 миллиметров.

"Действительно крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них компания обрабатывает на своем гранильном подразделении "Бриллианты Алроса" и реализует самостоятельно", - приводятся в сообщении слова члена правления, директора единой сбытовой организации "Алросы" Евгения Агуреева.

Трубка "Юбилейная" была открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом. Месторождение традиционно является лидером "Алросы" по добыче крупных кристаллов.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, она осуществляет около 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2017 году компания увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 39,6 миллиона карат.

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