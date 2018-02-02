Казахстан намерен получить $5,3-6,8 млрд от госпрограммы цифровизации к 2025 г

АЛМА-АТА, 2 фев /ПРАЙМ/. Реализация государственной программы "Цифровой Казахстан" позволит получить к 2025 году добавочную стоимость на 1,7-2,2 триллиона тенге (5,3-6,8 миллиарда долларов), говорится в информационных материалах к форуму "Цифровая повестка в эпоху глобализации", который пройдет в пятницу в Алма-Ате.

В декабре 2017 года постановлением правительства Казахстана была утверждена государственная программа "Цифровой Казахстан". Программа, призванная обеспечить ускоренную технологическую модернизацию экономики, будет реализована в период 2018-2022 годов. Одной из целей программы является существенное ускорение темпов развития экономики и улучшение качества жизни населения путем цифровизации существующих отраслей экономики, перехода на цифровое государство и развития "цифрового Шелкового пути".

"По предварительным подсчетам, прямой эффект от мероприятий госпрограммы "Цифровой Казахстан" к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7-2,2 триллиона тенге, таким образом обеспечив возврат инвестиций в 4,8-6,4 раза к 2025 году к общим объемам инвестиций с учетом частных инвестиций", - отмечается в материалах.

Прогнозируется, что совокупный эффект от реализации проектов цифровизации составит до 30% от прироста ВВП с 2025 года. Также ожидается, что в период 2018-2022 годы благодаря реализации программы будут созданы 300 тысяч новых рабочих мест.