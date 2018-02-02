Жилищные госсертификаты почти на 15 млрд рублей будут выпущены в 2018 году

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Государственные жилищные сертификаты почти на 15 миллиардов рублей будут выпущены в 2018 году в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Кабинет ежегодно утверждает график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов.

"Подписанным распоряжением утверждён такой график на 2018 год. Будут выпущены государственные жилищные сертификаты на сумму 14,87 миллиардов рублей", - говорится в распоряжении.

Эти средства планируется потратить на 7.273 государственных жилищных сертификата для военнослужащих, сотрудников МВД, подлежащих увольнению с военной службы, и приравненных к ним лиц, "чернобыльцев", для граждан, получивших облучение во время аварии на производственном объединении "Маяк", вынужденных переселенцев, для выезжающих с Крайнего Севера и из приравненных к нему местностей и из переселению из закрытых административных образований.

В 2017 году предполагалось выдать 5,75 тысячи сертификатов на 11,21 миллиарда рублей.