Если США расширят санкции на госдолг РФ, она может снизить вложения в бумаги США - депутат

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. В случае распространения санкций США на госдолг РФ, Россия в качестве ответных мер может поддержать доходность облигаций, которые формируют внешний долг России, а также сократить вложения в американские ценные бумаги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").

В пятницу агентство Блумберг со ссылкой на доклад Минфина США сообщило, что распространение санкций на госдолг РФ может повлечь ответные меры против интересов США, а также затронуть интересы американских инвесторов. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые санкции против России будут введены в ближайшем будущем, Вашингтон уже работает над ними. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение 180 дней после его принятия конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

"Внешний госдолг России формируется за счет выпуска суверенных облигаций - облигаций федерального займа, так называемых евробондов. И, соответственно, покупка этих бумаг (в случае введения санкций - ред.) будет запрещена (в США - ред.). Понятно, что в таких случаях, скажем так, такие бумаги начинают продаваться с дисконтом, они становятся менее интересными на рынке, их трудно перепродать третьим лицам... Главная ответная мера - то, что мы не будем брать на себя это дисконтирование. (И будем - ред.) поддерживать доходность на тех уровнях, которые интересны инвесторам", - ответил Аксаков на вопрос РИА Новости, какие Россия может ввести ответные меры.

Кроме того, заметил парламентарий, Россия является одними из крупнейших инвесторов в американские ценные бумаги. "Больше 100 миллиардов (долларов - ред.) мы вложили в американские ценные бумаги. Очевидно, если такие решения будут приняты, то мы тоже можем сократить вложения в американские ценные бумаги, российские деньги не будут работать в интересах американской экономики", - отметил он.

При этом парламентарий подчеркнул, что расширение таких санкций "однозначно" скажется на американских инвесторах, которые "с удовольствием" вкладываются в российские суверенные бумаги, поскольку бумаги имеют достаточно высокую доходность. "В сравнении с теми же американскими бумагами. И при этом, практически безрисковые, с точки зрения возвратности. И поэтому, с точки зрения американских, да любых зарубежных инвесторов, такие решения о запрете инвестировать в такие российские бумаги отрицательно скажутся, прежде всего, на инвесторах", - пояснил глава комитета Госдумы.

"При этом, особых последствий для российской экономики они не будут иметь, поскольку, в принципе, мы имеем профицит бюджета, то есть нам особенно и не нужны эти деньги. Во-вторых, мы сможем заместить их внутренними источниками", - заключил Аксаков.