США запретили банку Wells Fargo расширяться до устранения выявленных нарушений

ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Федеральная резервная система США запретила одному из крупнейших банков страны Wells Fargo, пока не будут устранены выявленные многочисленные нарушения.

"Мы не можем терпеть повсеместное и постоянное неподобающее поведение в каком бы то ни было банке. Действия по регулированию, которые мы предпринимаем сегодня, обеспечат, чтобы Wells Fargo не расширялся, пока банк не сможет делать это безопасно, реализуя необходимые меры предосторожности при управлении рисками и защите потребителей", - заявила в письменном релизе Йеллен, которая в пятницу отработала последний день на посту главы американского центробанка.

Активы Wells Fargo останутся на уровне конца 2017 года, пока банк не улучшит внутренний контроль, уточнили в ФРС. Руководство банка пообещало ответить на все вопросы регулятора.

Ранее выяснилось, что работники Wells Fargo, от которых требовали привлекать все больше клиентов, создали более 3 миллионов фальшивых счетов, причем во многих случаях за содержание этих счетов платили ничего не подозревающие клиенты банка. ФРС оштрафовала банк на 185 миллионов долларов, еще 142 миллиона долларов были выплачены за урегулирование гражданского иска. Кроме того, банк впоследствии признался в том, что завышал комиссионные по розничной ипотеке и продавал клиентам не требующуюся им автостраховку "в нагрузку" к другим услугам.