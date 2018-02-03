Почти полсотни рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы в субботу

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В аэропортах Москвы отменены 15 рейсов и задержаны 33, следует из данных сервиса "Яндекс YNDX.Расписание" в субботу.

По состоянию на 09.35 мск в Домодедово отменено 15 рейсов и еще семь задержано, в Шереметьево задержано 22 рейса, во Внуково задержано четыре рейса. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

В субботу в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что в Москве 3 февраля ожидаются сильный мокрый снег, туман и температура до плюс 2 градусов.