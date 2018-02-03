Fitch утвердил рейтинг Азербайджана на уровне "ВВ+"

БАКУ, 3 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по Азербайджану с "негативного" на "стабильный" и утвердило рейтинг страны на уровне "ВВ+".

"В Азербайджане сохранится социальная и политическая стабильность", - говорится в релизе агентства.

Fitch при этом подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне "ВВ+" и пересмотрело прогноз с "негативного" на "стабильный".

Агентство не ожидает длительной эскалации конфликта с Арменией по Нагорному Карабаху до того уровня, который может повлиять на экономическую и финансовую стабильность.

Fitch отмечает, что в 2017 году в стране повысилась макроэкономическая устойчивость, начал восстанавливаться платежный баланс, по счету текущих операций образовался профицит. Как итог, международные валютные резервы выросли, а активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) достигли по итогам прошлого года 35,8 миллиарда долларов. Агентство ожидает, что активы SOFAZ продолжат расти благодаря устойчивым ценам на нефть и ограничению трансфертов в государственный бюджет.