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Украина резко нарастила экспорт шмелей в Европу


  • Два шмеля на подсолнухе в Подмосковье
    © AFP, Yuri Kadobnov

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В 2017 году Киев увеличил экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает издание "Украинские новости".

В 2017 году в период с января по сентябрь из страны было вывезено 73 тонны шмелей. Это на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В денежном выражении поставки принесли 307,3 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в позапрошлом году.

По словам Дарьи Гриценко, эксперта аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара. Три четверти поставок украинских шмелей приходится на Европу, четверть — на страны СНГ, сообщила Гриценко.

При этом импорт шмелей, которых аграрии используют для естественного опыления сельхозкультур, сократился на один процент и составил 10,1 тонн. Средняя стоимость ввозимых шмелей достигает 40,6 доллара за килограмм.

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