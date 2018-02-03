Экс-глава ФРС Йеллен перешла на работу в вашингтонский экспертный центр

ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Джанет Йеллен, которая в пятницу отработала последний день на посту главы Федеральной резервной системы (ФРС), перейдет работать в Институт имени Брукингса, говорится в пресс-релизе на сайте экспертного центра.

"Хотя многие надеялись, что она получит второй срок на посту председателя ФРС, мы в институте очень довольны, что она присоединилась к нашей команде", — отмечается в сообщении. В институте уже работает другой экс-руководитель американского центробанка Бен Бернанке.

Йеллен займет пост старшего постоянного научного сотрудника, уточнили в учреждении.

Президент США Дональд Трамп не продлил полномочия Йеллен на второй срок, что нетипично для вновь избранного американского президента. Трамп в прошлом критиковал Йеллен за политику низкой учетной ставки. Пост главы ФРС займет Джером Пауэлл, кандидатуру которого утвердил сенат.