Самолет компании Azur Air вылетел из Домодедово в Канкун после почти шестичасовой задержки

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Самолет компании Azur Air, которой накануне Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта, вылетел из московского Домодедово в Канкун после почти шестичасовой задержки, следует из онлайн-табло аэропорта.

Рейс ZF111 с туристами Anex Tour на борту должен был вылететь в 4.55 утра. Задержка его вылета составляет больше пяти с половиной часов.

Ранее Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 20 марта 2018 года - в этот срок перевозчик должен устранить все нарушения, иначе его полеты могут быть прекращены уже с 21 марта. Агентство не раз предупреждало компанию в связи с долгими задержкам рейсов.

Кроме того, в последний месяц проблемным стало и направление Москва-Канкун. Туристическая компания "Библио-Глобус", которая продает билеты на рейсы как своим клиентам, так и клиентам Anex Tour, вместе с авиакомпанией "Россия" заявила об уходе с направления "Москва - Канкун" после 3 февраля. В связи с этим Anex Tour планирует продолжить летать в Канкун рейсами другой авиакомпании - Azur Air.