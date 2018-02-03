Росавиация: Сильных задержек в аэропортах Москвы из-за снегопада нет

Росавиация: ситуация в авиаузле Москвы нормализуется в течение 2 дней

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Сильный снегопад в целом не влияет на работу аэропортов Москвы, и длительных задержек свыше двух часов по метеоусловиям нет, сообщили РИА Новости в Росавиации.

В центре погоды "Фобос" ранее сообщили, что от трети до половины месячной нормы осадков выпадет в Москве и на территории столичного региона в субботу.

"В аэропортах МАУ сформирован необходимый запас реагентов. Длительных задержек, свыше двух часов, по метеоусловиям нет", - сообщили в Росавиации в субботу.

Собеседник агентства добавил, что полосы периодически расчищаются и обрабатываются от снега.

"В целом непогода не влияет на работу аэропортов", - отметили в Росавиации.