Росавиация: Сильных задержек в аэропортах Москвы из-за снегопада нет

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Сильный снегопад в целом не влияет на работу аэропортов Москвы, и длительных задержек свыше двух часов по метеоусловиям нет, сообщили РИА Новости в Росавиации.
В центре погоды "Фобос" ранее сообщили, что от трети до половины месячной нормы осадков выпадет в Москве и на территории столичного региона в субботу.
"В аэропортах МАУ сформирован необходимый запас реагентов. Длительных задержек, свыше двух часов, по метеоусловиям нет", - сообщили в Росавиации в субботу.
Собеседник агентства добавил, что полосы периодически расчищаются и обрабатываются от снега.
"В целом непогода не влияет на работу аэропортов", - отметили в Росавиации.