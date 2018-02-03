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РЖД: Снегопад не повлиял на движение поездов в столичном регионе


МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Снегопад, пришедший в столичный регион, не повлиял на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования, а подразделения Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) перешли на усиленный режим работы для обеспечения безопасности движения, заявили РИА Новости в РЖД.

Ранее РИА Новости в центре погоды "Фобос" сообщили, что в Москве и области в субботу выпадет до половины месячной нормы осадков.

"Поезда на полигоне Московской железной дороги отправляются в рейсы по графику. В настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снега. Мероприятия по ликвидации последствий снегопада проходят штатно, в круглосуточном режиме", - рассказали в РЖД.

Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. За прошедшие сутки очищено 1699 км пути и вывезено более 99 тысяч кубометров снега. На полигоне МЖД работало 148 единиц спецтехники, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины.

"Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий подразделения МЖД перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность движения поездов", - отметили в РЖД.

Подготовлена аварийно-восстановительная техника и бригады железнодорожников, чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Железнодорожники, добавил собеседник агентства, призывают пешеходов и автомобилистов неукоснительно соблюдать правила, касающиеся как перехода путей, так и пересечения железнодорожных переездов.

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