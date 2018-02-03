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Мировой рынок смартфонов в 2017 году впервые сократился​


МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. По предварительным данным исследовательской компании IDC, мировой рынок смартфонов по итогам 2017 года впервые за все годы сократился, хотя и незначительно — всего на 0,1%. 

Как пишет "Коммерсант", в прошлом году, по подсчетам IDC, было продано 1,47 млн смартфонов. Наибольшее падение продаж пришлось на четвертый квартал прошлого года, обычно очень активный из-за обилия праздников. За три последние месяца года было продано 403,5 млн смартфонов, что на 6,3% меньше, чем годом раньше. За этим сокращением стоит значительное снижение продаж смартфонов на крупнейшем рынке мира — в Китае, а также на третьем по величине рынке — США.

Потребители не захотели покупать дорогие новые модели смартфонов, а вполне удовольствовались покупкой уже подешевевших моделей предыдущего поколения либо выбирали бюджетные модели. 

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