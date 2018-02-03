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Белоруссия планирует разместить евробонды на $600 млн в первом полугодии


МИНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Белоруссия планирует разместить евробонды на 600 миллионов долларов в первом полугодии 2018 года, сообщил в субботу министр финансов страны Владимир Амарин.

В декабре глава Минфина заявил о намерении разместить еврооблигации на 600 миллионов долларов в первом квартале 2018 года.

"Что касается еврооблигаций, то мы планируем разместить их в первом полугодии текущего года. Общая сумма размещения еврооблигаций на 2017-2018 годы планировалась в 2 миллиарда долларов, из них 1,4 миллиарда долларов мы разместили в 2017-м, соответственно, ставим задачу выйти с размещением 600 миллионов долларов в первом полугодии", - сказал Амарин, слова которого приводит госагентство Белта.

Два транша евробондов на 1,4 миллиарда долларов Белоруссия разместила в июне 2017 года. Таким образом, сейчас в обращении находятся два выпуска еврооблигаций - на сумму 800 миллионов долларов со сроком погашения в 2023 году и на сумму 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2027 году.

До этого страна осуществила два выпуска евробондов - в 2010 году и 2011 году на общую сумму 1,8 миллиарда долларов, которые уже погашены. 

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