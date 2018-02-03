Транспортная прокуратура проверяет задержки и отмены авиарейсов в Москве из-за снега

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Прокуроры проводят проверку по факту задержек и отмен рейсов в московских аэропортах из-за сильного снега, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

"В настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту задержек и отмен рейсов в аэропортах, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов. На данный момент несколько рейсов отменено (17), задержек свыше 3-х часов не имеется", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В субботу в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что в Москве 3 февраля ожидаются сильный мокрый снег, туман и температура до плюс 2 градусов. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков. По данным Росавиации, по состоянию на субботу в столичных аэропортах сформирован необходимый запас реагентов. Длительных задержек, свыше двух часов, по метеоусловиям нет. В ведомстве также добавили, что полосы периодически расчищаются и обрабатываются от снега.