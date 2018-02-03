Трассу "Формулы-1" в Сочи подарят некоммерческой организации

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Трассу "Формулы-1" в Сочи, на которой с 2014 года проводится Гран-при России, могут безвозмездно передать в собственность специализированной некоммерческой организации, передает РБК.

Трасса будет передана созданной в конце прошлого года АНО "Росгонки", которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ, сообщил РБК действующий эксплуатант трассы — НАО "Центр "Омега", принадлежащий администрации Краснодарского края.

"По одному из сценариев "Росгонки" как следующий правообладатель контракта (на проведение российского этапа "Формулы-1" — Гран-при России) может быть и эксплуатантом этой трассы", — сообщил помощник курирующего эту тему вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов (чемпион России по раллийным гонкам и сын бывшего первого зампреда ВТБ Василия Титова) сказал, что "вариант передачи автодрома на баланс АНО "Росгонки" прорабатывается".

"Да, передаем (автодром) автономной некоммерческой организации "Росгонки", — сообщили в пресс-службе НАО "Центр "Омега".