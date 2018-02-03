FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Трассу "Формулы-1" в Сочи подарят некоммерческой организации


МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Трассу "Формулы-1" в Сочи, на которой с 2014 года проводится Гран-при России, могут безвозмездно передать в собственность специализированной некоммерческой организации, передает РБК.

Трасса будет передана созданной в конце прошлого года АНО "Росгонки", которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ, сообщил РБК действующий эксплуатант трассы — НАО "Центр "Омега", принадлежащий администрации Краснодарского края.

"По одному из сценариев "Росгонки" как следующий правообладатель контракта (на проведение российского этапа "Формулы-1" — Гран-при России) может быть и эксплуатантом этой трассы", — сообщил помощник курирующего эту тему вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов (чемпион России по раллийным гонкам и сын бывшего первого зампреда ВТБ Василия Титова) сказал, что "вариант передачи автодрома на баланс АНО "Росгонки" прорабатывается".

"Да, передаем (автодром) автономной некоммерческой организации "Росгонки", — сообщили в пресс-службе НАО "Центр "Омега".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ