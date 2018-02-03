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Более 70 рейсов задержаны, 9 отменены в московских аэропортах


МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. В аэропортах Москвы вечером в субботу отменены девять рейсов и задержаны 73, следует из данных сервиса "Яндекс YNDX.Расписание".

Как следует из данных на 18:20 мск, во "Внуково 18 рейсов задержано, Домодедово - 18 рейсов задержано, девять отменено, Шереметьево - 37 рейсов задержано".

В Москве в субботу идет сильный мокрый снег, температура до плюс 2 градусов. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков. По данным Росавиации, по состоянию на субботу в столичных аэропортах сформирован необходимый запас реагентов. Длительных задержек, свыше двух часов, по метеоусловиям нет, отмечали в ведомстве.

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