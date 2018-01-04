"Аэрофлот" предупреждает об отмене 21 рейса в аэропорту "Шереметьево" в воскресенье

МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" AFLT предупреждает об отмене 21 рейса в аэропорту "Шереметьево" 4 февраля из-за непогоды, сообщается на странице авиакомпании в Facebook FB.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту "Шереметьево" "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля 2018 года... Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы", - отмечают в "Аэрофлоте".

Также изменено время вылета 14 рейсов из "Шереметьево" и прилета в аэропорт 35 рейсов.

"Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - обещают в компании.