Более 100 рейсов задержано в московских аэропортах, 11 отменено

МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 102, отменены 11, следует из данных сервиса "Яндекс YNDX.Расписание".

По данным на 19:54 мск субботы, во "Внуково 25 рейсов задержано, один отменен, Домодедово - 23 рейса задержано, 10 отменено, в Шереметьево - 54 рейса задержано".

В Москве в субботу идет сильный мокрый снег, температура до плюс 2 градусов. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков. По данным Росавиации, по состоянию на субботу в столичных аэропортах сформирован необходимый запас реагентов. Длительных задержек, свыше двух часов, по метеоусловиям нет, отмечали в ведомстве.