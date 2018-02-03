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Опасный инцидент с участием российского самолета произошел в районе аэропорта в Стамбуле


Мировая экономика

АНКАРА, 3 фев /ПРАЙМ/, Алёна Палажченко. Опасное сближение самолетов Boeing-737 российской авиакомпаний "Победа" и турецкой Pegasus произошло во время посадки российского воздушного судна в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, сообщает телеканал Haberturk в субботу.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу.

Российский самолет, летевший из Москвы, не смог совершить посадку из-за сильного порыва ветра и попал на траекторию взлета самолетов. Пилот турецкого воздушного судна, летевшего из Стамбула в Измир, которое в это время произвело взлет и набирало высоту, был вынужден резко повернуть направо, чтобы избежать столкновения. Российский лайнер в это же время повернул в противоположную сторону. Самолеты прошли всего в 250 метрах друг от друга. После этого российский самолет благополучно приземлился, а турецкий продолжил полет. Пострадавших нет.

Турецкие авиационные власти начали расследование инцидента.

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