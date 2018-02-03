FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах


МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов, на что они имеют право в связи с задержками рейсов, сообщается на сайте ведомства.

Вечером в субботу появились данные сервиса "Яндекс YNDX.Расписание", согласно которым число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 102, были отменены 11. В Москве в субботу идет сильный мокрый снег, температура до плюс 2 градусов. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков. В субботу несколько рейсов также были отменены в Калининграде. В аэропорту "Храброво" сообщили, что отмена рейсов из/в Санкт-Петербург и из/в Москву (Домодедово) не были связаны с метеоусловиями.

Отмечается, что ответственности перевозчика за задержку установлена Гражданским кодексом РФ.

"За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф, ... если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика", - говорится на сайте.

Также разъясняется, что в случае изменения расписания движения самолетов перевозчик должен проинформировать пассажиров об изменении расписания любым доступным способом. Информация о задержке или отмене рейса, а также об их причинах доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, непосредственно в аэропорту.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса из-за непогоды или по техническим причинам, а также изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров предоставление комнат матери и ребенка, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, прохладительные напитки при ожидании более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов, с бесплатным трансфером от аэропорта до гостиницы и обратно, а также хранения багажа.

"Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы", - обращают внимание в Роспотребнадзоре.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ