Комиссия РЖД устанавливает причины схода с рельсов вагонов у станции под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев /ПРАЙМ/. Комиссия ОАО "РЖД" устанавливает причины схода с рельсов пяти вагонов на станции города Батайска Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

По словам собеседника агентства, вечером 2 февраля на станции Батайск при проведении маневровых работ произошел сход пяти порожних вагонов: две фитинговых платформы, цистерна, зерновоз и полувагон.

"На движение поездов ситуация не повлияла. В результате схода жертв и пострадавших нет. Угрозы окружающей среде, жизни и здоровью местных жителей нет. Причины происшествия устанавливает комиссия ОАО "РЖД", - пояснил представитель пресс-службы СКЖД.