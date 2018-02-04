В московских аэропортах из-за снега 70 рейсов задержаны, 16 отменено

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 70, отменены 16, следует из данных сервиса "Яндекс YNDX.Расписание".

По данным на 7.27 мск воскресенья, во "Внуково - 6 рейсов задержано, Домодедово - 8 рейсов задержано, 16 отменено, в Шереметьево - 56 рейса задержано".

Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что субботний мокрый снег и положительная температура в Москве в воскресенье сменятся снегом с метелью с резким похолоданием. В субботу в столичных аэропортах было задержано более 100 рейсов, 11 отменено.