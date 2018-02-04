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МВФ предложил Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ


КИЕВ, 4 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд заявил о намерении предоставить Украине новый кредит при условии, что Киев поднимет тарифы на газ и заморозит зарплаты населения, передает телеканал "Звезда".

В МВФ также отметили, что выступают против роста заработных плат в связи с тем, что это может негативно сказаться на украинской экономике. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в стране Йоста Люнгман.

Вместе с тем Киев должен привести цены на газ в соответствии с уровнем импорта.

Газовое оборудование Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской областиЦены на газ на Украине могут вырасти на 62%

Также известно, что власти Украины не готовы пойти на данные меры в связи с предстоящими выборами.

Ранее сообщалось, что цены на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) могут увеличиться на 62% с 1 апреля 2018 года. 

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