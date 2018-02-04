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Посетившие Крым депутаты из ФРГ назвали санкции ошибкой‍


МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Прибывшие в Крым парламентарии из Германии раскритиковали ограничительные меры в отношении России, а также заявили, что скептически рассматривают антироссийские санкции, которые не ведут к успеху.

Отмечается, что делегация, состоящая из депутатов трех региональных парламентов страны, пробудет в Крыму с третьего по девятое февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Ожидается, что парламентарии из Германии встретятся с руководством республики, представителями национально-культурных объединений, а также посетят строящиеся крупные инфраструктурные объекты и сельхозпредприятия.

"Делегация прибыла в Крым. Мы уже встретили их. Прилетели девять человек. Встреча прошла в дружеской обстановке. Они приехали к нам с позитивом", — рассказали крымские власти.

Сообщается, что представители делегации проявляют огромный интерес к установлению партнерских отношений с Крымом, чтобы создать благоприятные условия для вхождения немецкого бизнеса в регион.

По словам представителей делегации, цель их визита — подать "особый сигнал" о намерении сотрудничать с российской стороной.

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — заявил один из членов делегации.

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