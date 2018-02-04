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Титов: Список проживающих в Лондоне бизнесменов, желающих вернуться в РФ, передан Путину


  • #Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
    © AFP, Andrew Cowie

ЛОНДОН, 4 фев - ПРАЙМ. Список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в РФ, передан президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста, кандидат в президенты РФ Борис Титов.

"Он передан президенту. В нем более 10 имен, но не сотни", - сказал он, добавив, что список еще не до конца сформирован.

"Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен", - уточнил он.

Титов отметил, что по многим из дел до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому "список будет дополняться".

Для удобства бизнесменов, желающих внести ясность в их дела, в шести странах, в том числе в Великобритании, открыты пункты по приему таких обращений, отметил он.

"Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним", — сказал он. 

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