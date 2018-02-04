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Британия может утратить статус "убежища для богатых"


  • #Флаг Великобритании
    © fotolia.com, Stefan Ataman

ЛОНДОН, 4 фев - ПРАЙМ. Великобритания утратит статус "убежища для богатых", если начнет требовать объяснить происхождение капитала, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов.

По его словам, Британия известна тем, что многие десятилетия "жила за счет того, что давала налоговое убежище богатым людям из многих стран".

"Сюда приехали многие люди из России, Китая, арабских стран. Они здесь нашли удобное место для того, чтобы вести бизнес и жить", - сказал он журналистам, комментируя недавнее заявление министра внутренних дел Соединённого Королевства по вопросам безопасности Бена Уоллеса о том, что бизнесмены должны будут объяснить происхождение своих активов свыше 50 тысяч фунтов стерлингов.

В интервью изданию The Times чиновник отметил, что Британия намерена активизировать борьбу с иностранными бизнесменами, которые используют страну для отмывания капитала.

По словам Титова, такое заявление служит тревожным сигналом того, что Великобритания начинает кардинально менять свое законодательство. "Главный вопрос в том, как это будет правоприменяться. Даже сам факт такого отношения к резидентам страны – это уже нехороший сигнал. Это означает, что руководство Англии начинает вести совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть она начинает терять статус убежища для богатых людей", - отметил Титов.

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